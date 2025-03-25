Футбол
25 марта, 15:48

Бывший сотрудник «Оренбурга» назвал глупостью информацию об увольнении из клуба за «обеды дома»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

В пресс-службе «Оренбурга» прокомментировали «СЭ» информацию Mash об увольнении Алексея Балдина, который отвечал за работу с болельщиками, за то, что «он уезжал обедать домой».

«Данная информация не соответствует действительности, сотрудник по работе с болельщиками покинул клуб по собственному желанию. Алексей провел в клубе много плодотворных лет, мы благодарим его за вклад в историю ФК «Оренбург». Клуб не смог уговорить Алексея остаться», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Также бывший менеджер «Оренбурга» по работе с болельщиками Алексей Балдин прокомментировал информацию о причине увольнения.

«Не понимаю, откуда вышла данная информация. Еда, столовая — глупости. Никто мне не намекал на увольнение, я сам решил завершить этот этап», — сказал Балдин «СЭ».

Также в «Оренбурге» сообщили, что никакой столовой, где все должны «есть готовую еду», в клубе нет».

В «Пари НН» опровергли информацию о серьезной травме Эктова

ЭСК РФС признала верным решение засчитать второй гол «Спартака» в матче с «Зенитом»
