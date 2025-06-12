В «Пари НН» объяснили увольнение Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

Нижегородский клуб объявил об уходе Гончаренко 12 июня.

«Перед клубом и командой ставились задачи, которые были выполнены частично. Тренировал команду, она по каким-то критериям прибавляла, но тем не менее пока судьба команды неизвестна в отношении следующего сезона», — цитирует Мелик-Гусейнова ТАСС.

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в 12 встречах.

Нижегородцы в прошедшем сезоне финишировали на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 1:3).