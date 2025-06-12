«Фламенго» готов заплатить «Спартаку» 13-15 миллионов евро за переход Барко

«Фламенго» интересуется полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко и планирует попытаться приобрести его, если не удастся подписать Хорхе Карраскаля из «Динамо», сообщает Тимур Лепсая.

По данным источника, «Фламенго» готово предложить за Барко 13-15 миллионов евро.

Барко присоединился к «Спартаку» летом 2024 года и с тех пор сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.