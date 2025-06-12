Источник: экс-тренер кипрского «Ариса» Шпилевский может возглавить «Пари НН»

Бывший главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский близок к назначению в «Пари НН», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 37-летний специалист мог возглавить «Легию», но назначение в польский клуб сорвалось из-за фанатов, которые выступили против приглашения белоруса. Также Шпилевский ведет переговоры с пражской «Спартой».

В апреле «Арис» объявил об уходе Шпилевского из команды в конце сезона. Белорус тренировал команду с 2022 года. В сезоне-2022/23 под его руководством «Арис» стал чемпионом Кипра. До этого Шпилевский также работал в немецком «Эрцгебирге», «Кайрате», брестском «Динамо», а также молодежных командах «Лейпцига» и «Штутгарта».

12 июня «Пари НН» объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

Нижегородцы в прошедшем сезоне финишировали на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 1:3).