В «Пари НН» надеются, что Юран успеет восстановиться к игре против «Динамо»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов высказался о состоянии здоровья главного тренера команды Сергея Юрана, который минувшей ночью перенес экстренную операцию.

«Сейчас с Сергеем Николаевичем уже все хорошо. Очень надеемся, что на «Динамо» мы увидим его на скамейке», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ночью перенес экстренную операцию.

«Пари НН» в гостях сыграет с «Динамо» в 8-м туре РПЛ. Игра пройдет в следующую пятницу, 15 сентября.