Юран не сыграет в матче памяти Цымбаларя из-за проблем со здоровьем

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, сообщил «СЭ» о том, что Сергей Юран не сможет принять участия в матче памяти, посвященном легендарному полузащитнику красно-белых.

«Он позвонил мне вчера и сообщил, что не сможет принять участия. К сожалению, Сергея Николаевича на матче не будет. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — сказал Цымбаларь «СЭ».

Ранее гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Сергей Юран сегодня, 8 сентября, перенес экстренную операцию.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.