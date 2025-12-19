В ПАОК сообщили, что не ведут переговоров с ЦСКА по аренде Чалова

В пресс-службе ПАОК заявили «СЭ», что клуб не ведет переговоров с ЦСКА о возможной аренде нападающего Федора Чалова.

Ранее 19 декабря Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 27-летний Чалов может вернуться в ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«ПАОК не ведет переговоров с ЦСКА насчет аренды Чалова. Федор — игрок нашего клуба, он важная часть команды», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Чалов в этом сезоне провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

С 2016 года Федор выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в греческий клуб. Контракт россиянина с ПАОК рассчитан до лета 2027 года.