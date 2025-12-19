«Крылья Советов» сыграют против сербского «ИМТ» на первом сборе в Турции

Сербский «ИМТ» станет первым соперником «Крыльев Советов» на учебно-тренировочных сборах в Турции, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Матч пройдет 23 января. Время начала игры будет объявлено позднее.

Первый сбор «Крыльев Советов» в Турции продлится с 10 по 24 января, второй — с 29 января по 10 февраля, а третий — с 15 по 27 февраля.

«ИМТ» выступает в высшем дивизионе Сербии и после 19 туров сезона-2025/26 занимает 13-ю строчку в турнирной таблице с 19 очками.

«Крылья» ушли на зимнюю паузу на 12-м месте в чемпионате России. Команда набрала 17 очков в 18 матчах.