Защитник Агапов досрочно вернулся в ЦСКА из аренды в «Акроне»

«Акрон» объявил о досрочном прекращении аренды защитника ЦСКА Ильи Агапова. Он возвращается в московскую команду.

24-летний защитник играл за «Акрон» с сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 в четырех матчах во всех турнирах футболист не отметился результативными действиями.

Арендное соглашение было рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Агапов играл в аренде в «Пари НН». Также он выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и молодежную команду «Рубина».