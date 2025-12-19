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Защитник Агапов досрочно вернулся в ЦСКА из аренды в «Акроне»

Павел Лопатко

«Акрон» объявил о досрочном прекращении аренды защитника ЦСКА Ильи Агапова. Он возвращается в московскую команду.

24-летний защитник играл за «Акрон» с сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 в четырех матчах во всех турнирах футболист не отметился результативными действиями.

Арендное соглашение было рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее Агапов играл в аренде в «Пари НН». Также он выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и молодежную команду «Рубина».

Источник: ФК «Акрон»
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ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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