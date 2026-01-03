В «Пафосе» не стали опровергать информацию о назначении Карседо в «Спартак»

Представители «Пафоса» не стали опровергать информацию о том, что главный тренер команды Хуан Карседо может возглавить «Спартак», сообщает Goal.com.cy.

Ранее «СЭ» стало известно, что в течение следующей недели 52-летний специалист должен прилететь в Москву для подписания контракта с красно-белыми.

Как отмечает источник, в греческом клубе на просьбу прокомментировать эту информацию заявили, что на данный момент внимание «Пафоса» сосредоточено на матче с «Аполлоном», запланированном на 4 января, а все остальное, что касается команды, будет сообщено официально.

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. «Пафос» специалист возглавляет с 2023 года.