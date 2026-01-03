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Источник: «Крузейро» согласовал условия контракта с Жерсоном из «Зенита»

Алина Савинова

«Крузейро» достиг договоренности с полузащитником «Зенита» Жерсоном по условиям личного контракта, сообщает журналист Экрем Конур.

Однако, как отмечает источник, соглашение с «Зенитом» по трансферу 28-летнего игрока еще не достигнуто.

Ранее журналист Самуэль Венансио сообщил, что сине-бело-голубые хотят получить от «Крузейро» за Жерсона не менее 25 миллионов евро. Первоначально российский клуб запрашивал сумму в размере 40 миллионов евро, но в ходе переговорного процесса цена была снижена.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. Он провел за питерцев 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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Жерсон
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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П
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Маркиньос

Спартак

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Рубин

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