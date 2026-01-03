Источник: «Крузейро» согласовал условия контракта с Жерсоном из «Зенита»

«Крузейро» достиг договоренности с полузащитником «Зенита» Жерсоном по условиям личного контракта, сообщает журналист Экрем Конур.

Однако, как отмечает источник, соглашение с «Зенитом» по трансферу 28-летнего игрока еще не достигнуто.

Ранее журналист Самуэль Венансио сообщил, что сине-бело-голубые хотят получить от «Крузейро» за Жерсона не менее 25 миллионов евро. Первоначально российский клуб запрашивал сумму в размере 40 миллионов евро, но в ходе переговорного процесса цена была снижена.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. Он провел за питерцев 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.