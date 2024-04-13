В «Оренбурге» заявили об отсутствии оснований для отмены матча с «Пари НН»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что оснований для отмены матча 24-го тура РПЛ с «Пари НН» нет.

Ранее сообщалось, что паводок в Оренбурге достиг максимального пика. За сутки вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тысяч приусадебных участков.

«Что касается стадиона, аэропорта и автобусов, то все ходит, ездит, никаких проблем нет. Я думаю, что никаких оснований для отмены матча не было и нет. Команда готовилась в плановом режиме», — приводит ТАСС слова Еремякина.

Матч между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет на стадионе «Газовик» 14 апреля и начнется в 12.00 по московскому времени.