В «Оренбурге» опровергли информацию о заинтересованности в аренде Одоевского
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной заинтересованности клуба в аренде вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.
Ранее Metaratings сообщил, что 20-летнего голкипера могут арендовать «Оренбург» и «Пари НН».
«На данный момент мы в этом не заинтересованы. У нас закрыта эта позиция. У нас четыре вратаря. Куда нам пятого? В этом нет необходимости», — сказал Андреев «СЭ».
3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до лета 2027 года.
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Ростов – Факел
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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