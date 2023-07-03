Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

В «Оренбурге» опровергли информацию о заинтересованности в аренде Одоевского

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной заинтересованности клуба в аренде вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

Ранее Metaratings сообщил, что 20-летнего голкипера могут арендовать «Оренбург» и «Пари НН».

«На данный момент мы в этом не заинтересованы. У нас закрыта эта позиция. У нас четыре вратаря. Куда нам пятого? В этом нет необходимости», — сказал Андреев «СЭ».

3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским до лета 2027 года.

Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Даниил Одоевский
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Кавазашвили: «Дзюба сильнее Соболева — Саше еще надо работать и работать»
«Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским
Президент «Урала» объяснил, почему не смогли договориться с ЦСКА о выкупе Помазуна: «У них свои планы на Илью»
Канищев: «Вендел в «Зените» заработал и захотел в этой жизни еще чего-то добиться»
«Урал» снова арендовал голкипера ЦСКА Помазуна
Стрепетов оценил выступление Бакаева в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин считает, что «Зенит» не сможет отыграть сезон-2023/24 без поражений

Тарасов в шутку допустил возвращение в «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости