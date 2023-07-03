«Зенит» объявил о продлении контракта с Одоевским
Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте петербуржцев.
Новое соглашение 20-летнего голкипера рассчитано до лета 2027 года.
Одоевский является воспитанником «Зенита». Он дебютировал за команду в матче против «Тамбова» (5:1) в 30-м туре сезона-2020/21. С тех пор вратарь провел за сине-бело-голубых 11 матчей, пропустил 6 мячей и 6 раз отстоял на ноль.
В последний раз Одоевский выходил на поле за основную команду «Зенита» в августе прошлого года.
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|00:00
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