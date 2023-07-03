Тарасов в шутку допустил возвращение в «Локомотив»
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос «СЭ» о предложениях продолжить карьеру в профессиональных клубах.
— Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ и РПЛ после блистательного выступления в медиафутболе?
— У нас есть ребята помоложе. Из них я бы посоветовал. Честно, я уже не хочу в профессиональный футбол. В «Локомотив» — возможно (смеется).
Последним профессиональным клубом 36-летнего Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. В РПЛ он играл за «Томь», «Москву», «Локомотив» и «Рубин».
Положение команд
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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