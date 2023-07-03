Тарасов в шутку допустил возвращение в «Локомотив»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос «СЭ» о предложениях продолжить карьеру в профессиональных клубах.

— Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ и РПЛ после блистательного выступления в медиафутболе?

— У нас есть ребята помоложе. Из них я бы посоветовал. Честно, я уже не хочу в профессиональный футбол. В «Локомотив» — возможно (смеется).

Последним профессиональным клубом 36-летнего Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. В РПЛ он играл за «Томь», «Москву», «Локомотив» и «Рубин».