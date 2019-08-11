В одном отряде с Кокориным и Мамаевым сидят наркоманы, мошенники и убийцы

Начальник исправительной колонии №4 Сергей Плясов рассказал "СЭ", с кем в отряде сидят заключенные Александр Кокорин и Павел Мамаев.

– По каким статьям сидят заключенные в отряде Кокориных и Мамаева?

– Наркоманы, мошенники, убийцы есть.

– Несмотря на то, что это колония общего режима?

– Есть осужденные, переведенные из детско– воспитательной колонии. Когда им 18 лет исполняется, их переводят в сюда, в наш общий режим.

– Живут в общежитии?

– Да. Двухэтажное здание, отряд на 100 человек. В секции у них 22 человека.

– Были какие-то особенности их размещения?

– Нет, это абсолютно обычные заключенные. Никаких привилегий они не получают.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

Жизнь Кокорина и Мамаева в тюрьме. Достоевский, футбол, сигареты