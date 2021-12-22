Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о детском футболе в России.

«У всех детей разное физическое состояние. В 10 лет один ребенок не успевает, а другой — детина. В один момент к нам начали с Кавказа привозить ребят. Непонятно, какого они года! И ты на их фоне просто не можешь конкурировать физически, поэтому ребят московских убирают. А они талантливые ребята. Все время мы теряем огромное количество талантливых спортсменов. У меня даже было, когда все были уже волосатые, а у меня один волос», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

33-летний нападающий является воспитанником московского «Спартака». В нынешнем сезоне он забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за «Зенит».