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«В один момент к нам начали с Кавказа привозить ребят. Непонятно, какого они года!» Дзюба — о детском футболе

Артем Дзюба поделился мнением о детском футболе в России
19:11
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о детском футболе в России.

«У всех детей разное физическое состояние. В 10 лет один ребенок не успевает, а другой — детина. В один момент к нам начали с Кавказа привозить ребят. Непонятно, какого они года! И ты на их фоне просто не можешь конкурировать физически, поэтому ребят московских убирают. А они талантливые ребята. Все время мы теряем огромное количество талантливых спортсменов. У меня даже было, когда все были уже волосатые, а у меня один волос», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

33-летний нападающий является воспитанником московского «Спартака». В нынешнем сезоне он забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за «Зенит».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/rM7AHIo633A

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Данил Алешин все материалы автора

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