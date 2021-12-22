Семак включил четырех зенитовцев в пятерку лучших игроков года
19:10
В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место нападающего своей команды Сердара Азмуна.
Также в его пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»/«Краснодар»), Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Артем Дзюба (все — «Зенит»).
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