Семак включил четырех зенитовцев в пятерку лучших игроков года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место нападающего своей команды Сердара Азмуна.

Также в его пятерку вошли: Гжегож Крыховяк («Локомотив»/«Краснодар»), Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Артем Дзюба (все — «Зенит»).