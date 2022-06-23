Кутепов может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
Клуб из одноименного города уже сделал официальное предложение футболисту. В ближайшее время сделка может состояться.
Ранее «СЭ» сообщал, что Кутепов может стать игроком московского «Торпедо».
Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.
В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.
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15
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
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Химки – Зенит
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