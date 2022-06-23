Кутепов может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Клуб из одноименного города уже сделал официальное предложение футболисту. В ближайшее время сделка может состояться.

Ранее «СЭ» сообщал, что Кутепов может стать игроком московского «Торпедо».

Контракт Кутепова со «Спартаком» действует до 30 июня, после чего, как уже объявили красно-белые, игрок покинет клуб свободным агентом.

В сезоне-2021/22 Кутепов провел пять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.