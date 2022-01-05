«Антверпен» предлагал 5 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Черникова

«Антверпен» предлагал 5 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, краснодарский клуб отказался расставаться с 21-летним россиянином.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 мяча в 16 матчах за «Краснодар». Контракт Черникова с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.