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«Антверпен» предлагал 5 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Черникова

17:20

«Антверпен» предлагал 5 миллионов евро за полузащитника «Краснодара» Александра Черникова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, краснодарский клуб отказался расставаться с 21-летним россиянином.

В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 мяча в 16 матчах за «Краснодар». Контракт Черникова с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4566705-antverpen-predlagal-eur-5-mln-evro-za-rossijskogo-opornika-krasnodara.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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