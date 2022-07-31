В Нижнем Новгороде образовалась большая очередь в павильоне на выдачу Fan ID перед матчем с ЦСКА
В Нижнем Новгороде перед матчем третьего тура РПЛ «Нижний Новгород» будет играть с ЦСКА. Сотни болельщиков собрались в павильоне для получения Fan ID, сообщает «РБ Спорт».
На игру можно попасть только с паспортом болельщика. Скорее всего, на матч смогут попасть не все футболисты.
Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, в Нижнем Новгороде. Начало — с 15.00 мск.
На данный момент было сыграно всего два матча с использованием Fan ID. На них присутствовало не более 4000 человек.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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