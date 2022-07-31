В Нижнем Новгороде образовалась большая очередь в павильоне на выдачу Fan ID перед матчем с ЦСКА

В Нижнем Новгороде перед матчем третьего тура РПЛ «Нижний Новгород» будет играть с ЦСКА. Сотни болельщиков собрались в павильоне для получения Fan ID, сообщает «РБ Спорт».

На игру можно попасть только с паспортом болельщика. Скорее всего, на матч смогут попасть не все футболисты.

Матч «Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, в Нижнем Новгороде. Начало — с 15.00 мск.

На данный момент было сыграно всего два матча с использованием Fan ID. На них присутствовало не более 4000 человек.