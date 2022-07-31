Защитник «Локомотива» Ненахов пропустит от 8 до 10 недель из-за травмы голеностопа

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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о травме защитника Максима Ненахова, которую футболист получил в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«По результатам комплексного обследования Максима Ненахова выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 8-10 недель», — приводит официальный сайт железнодорожников слова Калюжного.

23-летний россиянин получил повреждение в конце второго тайма и покинул поле на электрокаре.

В сезоне-2022/23 Ненахов принял участие в 2 матчах «Локомотива» и не отличился результативными действиями.