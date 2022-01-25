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«Краснодар» расторг контракт с защитником Стоцким

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник Дмтрий Стоцкий покидает «Краснодар». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт «быков».

Защитник провел за «быков» 68 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2018 года.

В сезоне-2021/2022 Стоцкий провел в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=141104
Дмитрий Стоцкий
ФК Краснодар
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