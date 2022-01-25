«Краснодар» расторг контракт с защитником Стоцким

Защитник Дмтрий Стоцкий покидает «Краснодар». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт «быков».

«Краснодар» расторг контракт с Дмитрием Стоцким



Клуб и полузащитник договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Стоцкий провёл за «быков» 68 матчей, забил дважды и отдал 3 голевые передачи.



Мы благодарим Дмитрия за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/ycDtZbvWah — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 25, 2022

Защитник провел за «быков» 68 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2018 года.

В сезоне-2021/2022 Стоцкий провел в составе «Краснодара» восемь матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.