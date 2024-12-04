В МВД Самарской области сообщили, что проводят проверку по заявлению Федорищева о коррупции

МВД Самарской области проводит проверку по словам Федорищева о коррупции в российском футболе

Начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Самарской области Александр Курбатов ответил на запрос «СЭ» о проверке по словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева насчет коррупции в российском футболе.

«В настоящее время управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области по заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказал Курбатов «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.