Вячеслав Малафеев: «Гол Лещука войдет в историю «Динамо»

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о голе голкипера «Динамо» Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

«Если разбирать эпизод, то удар Лещука головой, конечно, и не был идеальным по исполнению — мяч пошел свечкой, но вратарская интуиция и настойчивость сыграли свою роль. Часто в таких моментах важно просто создать давление, заставить соперника ошибиться, и Игорь это сделал. Ошибка Шелии, конечно, стала ключевым фактором, но здесь важно отметить, что Лещук был в нужном месте и проявил хладнокровие до конца эпизода. Для вратаря такой гол — как приз за все те годы, что он спасает свою команду в других, более привычных ситуациях. Это момент, который, безусловно, войдет в историю «Динамо» и станет предметом обсуждений и воспоминаний для самого Игоря», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Лещук стал первым вратарем, забившим гол с игры в чемпионатах России. 22 сентября 2001 года Андрей Новосадов, игравший за московское «Торпедо-ЗИЛ», отличился с пенальти в домашнем матче чемпионата страны против воронежского «Факела».