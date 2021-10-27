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В МВД ответили на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после разгрома от «Зенита»

16:40
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В ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области прокомментировали информацию о том, что после матча «Зенит» — «Спартак» (7:1) в 12-м туре Тинькофф РПЛ сотрудники ОМОНа применили к фанатам красно-белых электрошокеры и дубинки.

«По завершении футбольного матча пятеро зрителей были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка, — цитирует «Газета.Ru» начальника Управления информации и общественных связей Вячеслава Степченко. — В отношении указанных граждан были составлены административные протоколы и определено наказание в виде штрафов и запрета посещения спортивных мероприятий. Жалоб на действия сотрудников полиции не поступало».

В прошлое воскресенье пять болельщиков «Спартака» были задержаны в Петербурге за нарушение общественного порядка после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:7).

Сообщалось, что сотрудники полиции задержали пятерых фанатов красно-белых в перерыве матча и избили их, используя дубинки и электрошокеры.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/27/n_16759789.shtml

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры