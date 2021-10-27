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Колосков поддержал решение не возвращаться к системе «весна-осень»

16:35
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на отсутствие планов в РПЛ переходить на систему «весна-осень».

«Одобряю это решение. Зачем опять все ломать? С таким трудом наладили этот переход, потеряли прошлую систему в два сезона. И что выиграли? Ничего. Опять переделывать, опять то же самое — ломать сезоны. При этом ничего не выиграем и потеряем то, что приобрели. Сейчас есть хоть и внешняя, но синхронизация календаря нашего с международным. Плюс середины сроки трансферных окон облегчают. Здесь вся проблема не по какой системе играем, а как тренируемся. Всецело за то, чтобы сохранить старую систему», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

27 октября президент РФС Александр Дюков заявил, что у РПЛ нет планов по возвращению к системе «весна-осень». Чемпионат России перешел на систему «осень-весна» в 2010 году.

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Материалы сюжета: Реформа РПЛ и других лиг российского футбола: проект, варианты Земля, Марс, Юпитер — подробности, реакция