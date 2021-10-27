Генеральный директор «Зенита» и турнира АТР в Санкт-Петербурге Александр Медведев призвал болельщиков не покупать фальшивые сертификаты о вакцинации. Также он призвал их вакцинироваться.

«Да, мы живем в такой обстановке, но изменить ее мы можем только совместными усилиями, — цитирует Медведева ТАСС. — Я полностью солидарен с нашим врачом Денисом Проценко, который по-простому, на русском языке говорит, что единственный способ справиться с пандемией — это вакцинация.

Он не пропагандист, он профессиональный врач, и к нему стоит прислушаться. Призываю не уклоняться от вакцинации и тем более не покупать фальшивые сертификаты. Все верят, что нормальная жизнь вернется, но само по себе ничего не изменится, поэтому очень жесткий режим действует и здесь, и на футболе, и на хоккее, и на баскетболе".

Турнир St. Petersburg Open проходит с 25 по 31 октября.