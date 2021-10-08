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Боярский резко высказался против ухода Азмуна из «Зенита»

14:15
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Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес лондонского «Арсенала» к нападающему Сердару Азмуну. Ранее об этом сообщил Goal со ссылкой на Onze Mondial.

«Без Азмуна «Зенит» — не «Зенит»! Ни в коем случае его нельзя отпускать. Сердара нужно любыми способами оставить в команде», — сказал Боярский «СЭ».

В этом сезоне 26-летний Азмун провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», в которых забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

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