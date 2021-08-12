В матче «Спартак» — «Урал» заменили видеоарбитра
18:10
Судейский комитет РФС заменил видеоарбитра на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал».
Первоначально планировалось, что матч красно-белых в качестве VAR обслужит Анатолий Жабченко. Но он заменит на игре «Ростов» — ЦСКА Алексея Амелина, у которого положительный тест на COVID-19.
На матче «Спартак» — «Урал», который пройдет 14 августа в Москве, видеоарбитром будет работать Евгений Турбин.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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