Судейский комитет РФС заменил видеоарбитра на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал».

Первоначально планировалось, что матч красно-белых в качестве VAR обслужит Анатолий Жабченко. Но он заменит на игре «Ростов» — ЦСКА Алексея Амелина, у которого положительный тест на COVID-19.

На матче «Спартак» — «Урал», который пройдет 14 августа в Москве, видеоарбитром будет работать Евгений Турбин.