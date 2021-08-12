Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В матче «Спартак» — «Урал» заменили видеоарбитра

18:10
Теги:

Судейский комитет РФС заменил видеоарбитра на матч 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал».

Первоначально планировалось, что матч красно-белых в качестве VAR обслужит Анатолий Жабченко. Но он заменит на игре «Ростов» — ЦСКА Алексея Амелина, у которого положительный тест на COVID-19.

На матче «Спартак» — «Урал», который пройдет 14 августа в Москве, видеоарбитром будет работать Евгений Турбин.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/901

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
Магучих опередила Ласицкене в мировом рейтинге по прыжкам в высоту
«Рубин» — «Ракув»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча квалификации Лиги конференций
«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр