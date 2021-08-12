Анзор Кавазашвили: «Федун не справляется. Это очень опасно для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о письме ветеранов красно-белых на имя главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова.

«Мы пока только подписываем данное письмо, никуда его еще не направляли. Сегодня встречались с Евгением Ловчевым и подписали, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Сейчас его будут подписывать остальные. Для нас наступил очень страшный момент. Мы с детства болеем за этот клуб. Нас беспокоят бесконечные скандалы, которые происходят от людей в клубе. Это наносит великому клубу ощутимый удар. Болельщики возмущены таким состоянием вокруг клуба. За 16 лет в «Спартаке» у Леонида Федуна только два трофея. Мы хотим попросить господина Федуна покинуть команду. Он убивает психологию людей, любящих «Спартак». Федун не справляется. Это очень опасно».

По информации «СЭ», письмо уже подписали такие ветераны, как Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров.