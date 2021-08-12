Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал, что главный судья матча третьего тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян дисквалифицирован на две встречи из-за серьезных ошибок. От работы также отстранен работник ВАР Игорь Панин.

«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» — «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две — для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и ВАР, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», — цитирует Хачатурянца Sport24.