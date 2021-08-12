Главный арбитр матча «Рубин» — «Ахмат» Кукуян дисквалифицирован на две игры
19:15
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал, что главный судья матча третьего тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян дисквалифицирован на две встречи из-за серьезных ошибок. От работы также отстранен работник ВАР Игорь Панин.
«К судьям, допустившим ошибку в матче «Рубин» — «Ахмат» будут применены дополнительные санкции в виде дисквалификации на четыре игры РПЛ для Игоря Панина и две — для Павла Кукуяна. Ошибка, безусловно, была совершена и ВАР, и Павлом в том числе, потому что он отвечал за принятие окончательного решения», — цитирует Хачатурянца Sport24.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-08-12-glavnyy-arbitr-matcha-rubin-sochi-diskvalifitsirovan-na-dva-matcha
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