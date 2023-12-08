В матчах «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Пари НН» применят офсайдные линии

По информации «СЭ», матчи «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Пари НН» пройдут с применением офсайдных линий. Система была удачно протестирована на обоих стадионах.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР.