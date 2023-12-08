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Сегодня, 17:27

Новиков: «Федотов должен настроить ЦСКА на игру с «Краснодаром», как на последний бой»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мыслями в преддверии матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Это будет очень интересный матч, я в этом уверен. «Краснодар» будет запредельно мотивирован, ведь команда может уйти на перерыв в качестве лидера. А это значит, что и у ЦСКА должна быть сверхмотивация. Федотов должен настроить своих подопечных на эту игру словно на последний бой. Я думаю, что «Краснодар» не станет менять свою тактику специально под ЦСКА, поэтому будет интересно, что придумает тренерский штаб армейцев. Надеюсь, что перед уходом на зимний перерыв команды порадуют нас зрелищным матчем», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Матч между командами пройдет 10 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и пятая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-fedotov-dolzhen-nastroit-tsska-na-igru-s-krasnodarom-kak-na-poslednij-boj/
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Валерий Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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