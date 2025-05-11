Ларин — о будущем Зиньковского: «Все зависит от того, где будет тренировать Осинькин»

Спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин поделился с «СЭ» мнением о будущем полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского, который проводит весеннюю часть сезона в аренде в «Крыльях Советов».

«У него есть контрактные обязательства, соответственно, Антон будет обязан вернуться в «Спартак». А дальше все зависит от того, где будет тренировать Осинькин. Осталось две недели подождать. При Станковиче Антон вряд ли будет играть в «Спартаке», поэтому будет искать вариант с арендой в другой клуб. Скорее всего, это будет команда, в которой будет работать Осинькин. Я так полагаю», — сказал Ларин «СЭ».

29-летний Антон Зиньковский перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Спартака» в феврале этого года. В текущем сезоне полузащитник провел за самарскую команду 9 матчей и отметился одной голевой передачей.