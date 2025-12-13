Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Тренер желательно должен появиться до нового года»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о поиске нового главного тренера.

«Мы по-прежнему находимся в поисках главного тренера. Идет рабочий процесс. Тренер желательно должен появиться до нового года, подготовиться команду к сборам, провести их. А мы уже 9 января начинаем», — сказал Газизов «СЭ».

7 декабря Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо» после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре РПЛ. Команда ушла на зимнюю паузу на 13-м месте — 15 очков в 18 турах.