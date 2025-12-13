ЦСКА является самым проверяемым РУСАДА клубом РПЛ с начала 2025 года

Игроки ЦСКА чаще других футболистов клубов РПЛ тестировались РУСАДА с января по ноябрь 2025 года, сообщает ТАСС.

Всего с начала года тестирование прошли 12 игроков московской команды: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов, Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

По 11 футболистов было проверено на допинг из «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара», по 10 — из «Балтики» и «Спартака», по 8 — из «Рубина» и махачкалинского «Динамо», по 7 — из московского «Динамо» и «Акрона», 6 — из «Ростова», по 5 — из «Ахмата» и «Пари НН», по 4 — из «Химок» и «Крыльев Советов», 3 — из «Сочи», 1 — из «Факела».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. Второе место занимает «Зенит» с 39 очками, на третьем месте располагается «Локомотив» с 37 очками. Армейцы с 36 очками — на четвертой строчке.