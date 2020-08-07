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В мае Шалимов записал видео о дармоедах и удалил Инстаграм. Теперь тренер все объяснил

14:15
Игорь Шалимов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шалимов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, кому адресовал свое скандальное послание и почему затем удалил страницу в Instagram. В начале мая Шалимов опубликовал в соцсети видео, где обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса, назвав людей дармоедами. Позднее он удалил этот пост, а затем и всю страницу в соцсети.

— Это написали журналисты, что я назвал так наш народ, — приводит слова Шалимова «Чемпионат». — Я имел в виду кучку людей, которая негативно отреагировала. Видимо, они такие и есть. А народ у нас как был великим и могучим, таким и остается. Наверное, не нужно было вообще влезать. Сейчас уже проехали и ладно. Даже не хочу вспоминать.

— От Инстаграма отказались временно или уже не вернетесь?

— Думаю, что не вернусь. Пока вообще нет желания. Удалил Инстаграм и отлично себя чувствую.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4100717-trener-igor-shalimov--ob-ahmate-himkah-glushakove-i-instagrame.html

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