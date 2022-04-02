Крылов: «Леонченко и Цорн достаточно уверенно заявили нам, что стратегия сохраняется»

Иван Крылов, представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South, рассказал «СЭ» о том, как руководство команды на встрече с болельщиками объяснило работу стратегии в новых условиях.

«Стратегия не меняется, — сказал Крылов «СЭ». — Мы отдельно про это спрашивали, уточняли. Достаточно уверенно Владимир Леонченко и Томас Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется. Он подчеркнули, что «Локомотив» из самой возрастной команды стал одним из самых молодых команд. Все это происходит в рамках стратегии. От нас было много уточняющих вопросов. Пока никаких глобальных перемен не будет».

После 23 туров РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

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