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Луческу рассказал о своем отношении к помощнику главного тренера «Зенита» Тимощуку

Алина Савинова
Мирча Луческу.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как он относится к Анатолию Тимощуку, входящему в тренерский штаб сине-бело-голубых.

«Он женат на русской, у него там дети. Однако за сборную Украины он сыграл 140 матчей. Он позиционировал себя на стороне России? Было бы лучше вообще не вмешиваться», — приводит слова Луческу RT со ссылкой на Golazo.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й. В 2017 году он получил тренерскую лицензию класса PRO и присоединился к клубу из Санкт-Петербурга в качестве тренера.

Будучи футболистом, Тимощук трижды выигрывал чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка Украины и обладателем Суперкубка страны. В 2022 году контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил его тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне, однако позднее Тимощук подал иск в CAS и выиграл дело.

Источник: RT
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Анатолий Тимощук
Мирча Луческу
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

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Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
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