Луческу рассказал о своем отношении к помощнику главного тренера «Зенита» Тимощуку

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, как он относится к Анатолию Тимощуку, входящему в тренерский штаб сине-бело-голубых.

«Он женат на русской, у него там дети. Однако за сборную Украины он сыграл 140 матчей. Он позиционировал себя на стороне России? Было бы лучше вообще не вмешиваться», — приводит слова Луческу RT со ссылкой на Golazo.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й. В 2017 году он получил тренерскую лицензию класса PRO и присоединился к клубу из Санкт-Петербурга в качестве тренера.

Будучи футболистом, Тимощук трижды выигрывал чемпионат Украины, трижды становился обладателем Кубка Украины и обладателем Суперкубка страны. В 2022 году контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил его тренерской лицензии и всех титулов на национальном уровне, однако позднее Тимощук подал иск в CAS и выиграл дело.