В «Локомотиве» рассказали, есть ли у клуба деньги на летнюю трансферную кампанию

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, есть ли средства у клуба на летние трансферы.

«Всегда отвечал: кого-то продадим — кого-то купим. Если летом никого не продадим, будем думать. Если продадим, сможем позволить трансферы», — сказал Ульянов «СЭ».

«Локомотив» в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 45 очков в 24 матчах.

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