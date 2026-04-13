Орлов о матче «Зенит» — «Краснодар»: «У Глушенкова неправильные решения»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о центральном матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).

— Справедлива ли ничья? Сложно сказать. Ведь первый тайм однозначно остался за «Зенитом». Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом. Я бы даже сказал — с фундаментальным преимуществом. Гол хороший забили. Но успех не развили.

Почему? Не хватило мастерства отдельным игрокам группы атаки. Прежде всего Соболеву и Глушенкову. Они не выполнили свою работу, их игра не была оточенной, чтобы решать эпизоды. Где результативные действия в их исполнении?

Что касается Глушенкова, то он почему-то принимал неправильные решения... Ну обыграл ты одного, второго, зачем-то захотел обвести третьего и мяч потерял. Так, может, следует, вовремя пас отдать? Обыграй одного и расставайся с мячом. Нет конкретики, понимаете? Не хватает мастерства...

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