В «Локомотиве» объяснили, почему Крыховяк не сыграет с «Зенитом»
14:56
Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Гжегож Крыховяк пропускает матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за воспаления икроножной мышцы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.00 (мск).
«Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.
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