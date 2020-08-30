В «Локомотиве» объяснили, почему Крыховяк не сыграет с «Зенитом»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что полузащитник Гжегож Крыховяк пропускает матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за воспаления икроножной мышцы. Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16.00 (мск).

«Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками. «Локомотив» — 7 баллов и 7-я строчка.

Наш состав на игру с @zenit_spb ??



?? Гжегож Крыховяк не сыграет в сегодняшнем матче из-за воспаления икроножной мышцы.#ЛокоЗенит ? pic.twitter.com/iS4Oo3hXhT — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020

«Локомотив» — «Зенит»: стартовые составы