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«Локомотив» — «Зенит»: Смолов выйдет в основе

14:28
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Стали известны стартовые составы команд.

У «Локо» даже в заявку не попал полузащитник Гжегож Крыховяк. А вот нападающий Федор Смолов выйдет на поле с первых минут.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский, Магкеев, Куликов, Ан.Миранчук, Камано, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Лысов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Мухин, Иосифов, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Мостовой, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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