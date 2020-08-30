В матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Стали известны стартовые составы команд.

У «Локо» даже в заявку не попал полузащитник Гжегож Крыховяк. А вот нападающий Федор Смолов выйдет на поле с первых минут.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Рыбчинский, Магкеев, Куликов, Ан.Миранчук, Камано, Смолов.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Лысов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Мухин, Иосифов, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Мостовой, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Ерохин, Сутормин, Ригони, Шамкин.