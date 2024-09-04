В «Локомотиве» не исключили продление контракта с Тикнизяном

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с защитником Наиром Тикнизяном.

— Продление Батракова на улучшенных условиях?

— Куда продлеваться, у него до 2027 года.

— Какая история с Тикнизяном? У него продление?

— У него еще два года контракта.

— Было желание у «Локомотива» продлить?

— У нас всегда есть желание продлевать контракты с хорошими футболистами.

В сезоне-2024/25 Тикнизян сыграл в 6 матчах РПЛ, в которых забил два гола.

Контракт 25-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро.