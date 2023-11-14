В «Локомотиве» назвали неправдой информацию о потасовке Дзюбы и Пиняева

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о конфликте нападающих Артема Дзюбы и Сергея Пиняева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.

В клубном Telegram-канале железнодорожников опубликовано заявление, в котором говорится, что информация о потасовке игроков не является правдивой.

«Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание», — сказано в заявлении клуба.

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 15 матчах.