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Сегодня, 17:44

Булыкин рассказал, что дала Кержакову работа в сербском «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Александра Кержакова на посту главного тренера сербского «Спартака».

«Конечно, это очень ценный опыт. Не знаю, как у него там складывалось, был ли языковой барьер. Языковая проблема — очень серьезная. И если ему удавалось со всеми общаться на языке, шутить и доносить до всех все, что он хочет, то это громадный опыт для него — и язык, и быт, и другие футболисты, и понимание психологии. Все это дает нереальный опыт для тренера», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Также экс-футболист надеется, что Кержаков будет работать в России. 13 ноября клуб из Суботицы объявил об отставке российского тренера.

«Хочется, чтобы наши бывшие футболисты, которые стали специалистами, работали в нашем чемпионате и передавали опыт и мастерство российским футболистам. У тренеров-иностранцев другой менталитет, другая языковая проблема. И хотелось бы, чтобы наши специалисты, которые играли на высоком уровне, приносили пользу нашему футболу», — добавил он.

40-летний россиянин возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/14/21705955.shtml
Александр Кержаков
Дмитрий Булыкин
Футбол
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