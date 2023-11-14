Булыкин рассказал, что дала Кержакову работа в сербском «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Александра Кержакова на посту главного тренера сербского «Спартака».

«Конечно, это очень ценный опыт. Не знаю, как у него там складывалось, был ли языковой барьер. Языковая проблема — очень серьезная. И если ему удавалось со всеми общаться на языке, шутить и доносить до всех все, что он хочет, то это громадный опыт для него — и язык, и быт, и другие футболисты, и понимание психологии. Все это дает нереальный опыт для тренера», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Также экс-футболист надеется, что Кержаков будет работать в России. 13 ноября клуб из Суботицы объявил об отставке российского тренера.

«Хочется, чтобы наши бывшие футболисты, которые стали специалистами, работали в нашем чемпионате и передавали опыт и мастерство российским футболистам. У тренеров-иностранцев другой менталитет, другая языковая проблема. И хотелось бы, чтобы наши специалисты, которые играли на высоком уровне, приносили пользу нашему футболу», — добавил он.

40-летний россиянин возглавлял сербский «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей: 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.