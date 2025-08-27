Глебов и Пестряков вошли в топ-200 лучших игроков мира до 20 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг 200 лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет по итогам матчей 2025 года.

Лучшим игроком признан вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Второе место у его партнера по команде Пау Кубарси, третье — у Уоррена Заира-Эмери из «ПСЖ». В топ-6 также вошли Эстевао («Челси»), Франко Мастантуоно («Реал») и Джоррел Хато («Челси»).

В рейтинг попали двое россиян — полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (105-я позиция) и форвард «Акрона» Дмитрий Пестряков (157-я строчка).

Отмечается, что главным критерием рейтинга стала оценка, которая выводилась как среднее арифметическое между индексом эффективности (на основе данных компании Impect) и индексом опыта, учитывающим минуты на поле и уровень матчей.