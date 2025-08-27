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Глебов и Пестряков вошли в топ-200 лучших игроков мира до 20 лет по версии CIES

Алина Савинова
Кирилл Глебов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг 200 лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет по итогам матчей 2025 года.

Лучшим игроком признан вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Второе место у его партнера по команде Пау Кубарси, третье — у Уоррена Заира-Эмери из «ПСЖ». В топ-6 также вошли Эстевао («Челси»), Франко Мастантуоно («Реал») и Джоррел Хато («Челси»).

В рейтинг попали двое россиян — полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов (105-я позиция) и форвард «Акрона» Дмитрий Пестряков (157-я строчка).

Отмечается, что главным критерием рейтинга стала оценка, которая выводилась как среднее арифметическое между индексом эффективности (на основе данных компании Impect) и индексом опыта, учитывающим минуты на поле и уровень матчей.

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ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Глебов
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В «Локомотиве» назвали фейком информацию о запрете на трансферы легионеров

Источник: «Аль-Ахли» перехватил Гонсалвеса у ЦСКА
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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