В «Лестере» дали совет «Спартаку», как бороться с недовольством фанатов
Директор по контенту «Лестера» Сэм Чемберс высказал мнение относительно поведения фанатов «Спартака», которые активно высказывают недовольство положением дел в клубе и владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
«Если бы что-то подобное происходило в «Лестере», то я бы прежде всего прямо по пунктам попытался бы выяснить причины недовольства и протестов, — сказал Чемберс во время лекции на факультете «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. — А выяснив все, начал бы общаться с ними и пытаться устранить эти причины. Главное — это общение. Банить недовольных? Если только идут прямые оскорбления, например, по расовому признаку».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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