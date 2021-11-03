«Возможно, дела стали бы вестись по-другому». Мозес — об интересе владельцев «Манчестер Сити» к акциям «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал информацию о том, что владельцы «Манчестер Сити» могут купить акции клуба.
— Вчера появилась информация об интересе владельцев «Манчестер Сити» к акциям «Спартака». Вы играли против «Ман Сити», как считаете, какие преимущества это даст обоим клубам?
— Впервые услышал об этом. Думаю, это был бы интересный вариант, если бы «Сити Групп» купила долю в «Спартаке». Мне кажется, это пошло бы на пользу «Спартаку». Возможно, дела в клубе стали бы вестись по-другому.
Во вторник Telegram-канал Bazа сообщил, что представители компании City Football Group (CFG), владеющей в том числе «Манчестер Сити», ведут переговоры со «Спартаком» о покупке части акций клуба.
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